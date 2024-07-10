ميسي يحطم رقماً قياسياً جديداً في كوبا أمريكا

المصدر: د ب ا

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واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي هوايته في تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة. وقاد ميسي منتخب بلاده للصعود لنهائي كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب فوزه 2 / صفر على منتخب كندا مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش).

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل للأرجنتين في الشوط الأول، قبل أن يضيف ميسي، الهدف الثاني في الدقيقة 51، محرزا هدفه الأول في النسخة الحالية للبطولة، والـ14 في مشواره الحافل بكوبا أمريكا، ليبتعد بفارق 3 أهداف فقط خلف الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916، والذي يحمله مواطنه نوربيرتو مينديز والبرازيلي زيزينيو.

وضرب منتخب الأرجنتين بطل العالم موعدا في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين منتخبي كولومبيا وأوروجواي، حيث يتطلع منتخب (راقصو التانجو) للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على البطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروغواي.

وبهدفه في كندا، التي تشارك في كوبا أمريكا للمرة الأولى، تساوى ميسي مع الرقم القياسي الذي يحمله زيزينيو، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخ مختلفة من كوبا أمريكا، بعدما تمكن من هز الشباك للنسخة السادسة في البطولة الدولية الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم.

وسجل ميسي في نسخ كوبا أمريكا أعوام 2007، 2015، 2016، 2019، 2021، و2024. الاستثناء الوحيد كان في عام 2011، وهي المرة الوحيدة التي لم يصل فيها نجم برشلونة الإسباني السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي للدور قبل النهائي من البطولة.

في المقابل، سجل زيزينيو في النسخ الست التي أقيمت بين عامي 1942 و1957، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة.

يذكر أن ميسي، المولود في مدينة روزاريو الأرجنتينية، يتصدر حاليا قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كوبا أمريكا، بعدما لعب أمام كندا لقائه الـ38 في المسابقة، علما بأنه انفرد بقمة القائمة حينما لعب المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية للبطولة، التي انتهت بفوز الأرجنتين 2 / صفر على كندا أيضا.

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