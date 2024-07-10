ميسي يحطم رقم دائي وينفرد بوصافة قائمة الهدافين الدوليين التاريخيين

المصدر: د ب ا

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انفرد الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين في العالم، الذي كان يتقاسمه مع الإيراني المعتزل علي دائي، وفقا لتقرير صحفي بريطاني اليوم الأربعاء.

وسجل ميسي هدفا خلال فوز الأرجنتين 2 / صفر على كندا مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم بتوقيت غرينتش) في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، ليقود الفريق للصعود إلى المباراة النهائية، حيث يواجه الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين أوروجواي وكولومبيا.

وأحرز ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في المباراة، التي أقيمت بمدينة نيوجيرسي، ليصل لهدفه الدولي رقم 109 خلال مسيرته الحافلة مع منتخب الأرجنتين، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن هدف الأرجنتيني في الدقيقة 51 من عمر المباراة هو الهدف 109 لقائد منتخب الأرجنتين مع الفريق بصرف النظر عن تأمين فرصة للتنافس على لقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي.

ورغم ذلك، سيتعين على ميسي /37 عاما/ تسجيل 21 هدفا دوليا آخر مع الأرجنتين ليتجاوز رقم غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، متصدر الهدافين الدوليين التاريخيين برصيد 130 هدفا مع منتخب بلاده.

وكانت تسديدة ميسي القوية من مسافة قريبة هي هدفه الأول في نسخة كوبا أمريكا 2024 والهدف الـ14 في البطولة القارية بشكل عام.

وقبل هدفه في مرمى كندا، عادل ميسي رقم دائي في قائمة الهدافين التاريخيين عقب تسجيله هدفين خلال فوز الأرجنتين 4 / 1 على جواتيمالا وديا، ضمن الاستعداد للعب في كوبا أمريكا، التي يطمح أبطال العالم للتتويج بها للمرة الـ16 والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بها، والذي يتقاسمه الفريق حاليا مع منتخب أوروغواي.

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