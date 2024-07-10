دي ماريا: سأودع منتخب الأرجنتين مرفوع الرأس

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أكد النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا، أنه سيعتزل دوليا وهو مرفوع الرأس بغض النظر عما سيحققه منتخب بلاده في المباراة النهائية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024).

وواصل منتخب الأرجنتين حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزه الثمين والسهل 2 / صفر على نظيره الكندي مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش) بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل للأرجنتين في الشوط الأول، قبل أن يضيف ليونيل ميسي، قائد الفريق، الهدف الثاني في الدقيقة 51، محرزا هدفه الأول في النسخة الحالية للبطولة، والـ14 في مشواره الحافل بكوبا أمريكا، ليبتعد بفارق 3 أهداف فقط خلف الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916.

وضرب منتخب الأرجنتين بطل العالم موعدا في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين منتخبي كولومبيا وأوروجواي، حيث يتطلع منتخب (راقصو التانجو) للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على البطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي.

وقال دي ماريا عقب الفوز على كندا في مدينة نيوجيرسي الأمريكية: "بغض النظر عما يحدث في المباراة النهائية للبطولة، أعتقد أنني أستطيع الاعتزال مرفوع الرأس. لقد قدمت كل شيء".

وشدد: "أنا أعمل فقط، أفعل ما ينبغي علي أن أقوم به. لقد بذلت حياتي دائما من أجل هذا القميص".

وأضاف دي ماريا /36 عاما/ :"إنني ممتن لكل من دعمني وللجماهير التي كان لها الفضل في تحقيق تلك الإنجازات".

وخلال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، التي بدأت عام 2008، خاض دي ماريا 143 مباراة دولية، سجل خلالها 31 هدفا، وأحرز مع الفريق في كوبا أمريكا عام 2021، وكأس العالم وكأس فيناليسيما، التي تجرى بين بطلي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية، عام 2022.

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