إسبانيا تتطيح بفرنسا وتتأهل إلى نهائي يورو 2024 (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بالفوز على فرنسا 1/2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا.

تقدم كولو مواني بالهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 8 من زمن المباراة، برأسية قوية عقب تمريرة مميزة من النجم الفرنسي كيليان مبابي، وعادل منتخب إسبانيا النتيجة سريعًا، بهدف مثالي من النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة 21، بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس مايك ماينان، وأصبحت النتيجة 1/1.

ونجح منتخب إسبانيا في إحراز الهدف الثاني سريعًا بالدقيقة 25 من عمر المباراة، عن طريق داني أولمو بتسديدة صاروخية، اصطدمت في قدم كوندي الذي سجل الكرة بالخطأ في مرماه، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن الهدف احتسب باسم أولمو.

وحاول منتخب فرنسا معادلة النتيجة، خلال أحداث الشوط الأول لكن دون جدوى، لينتهي الشوط بتأخر الديوك 1/2.

واصل منتخب فرنسا محاولاته الهجومية خلال أحداث الشوط الثاني لإدراك التعادل، لكن الديوك فشلت هذه المرة في نيل مرادها، وانتهت نتيجة المباراة لصالح الإسبان 1/2، ليتأهل لاروخا إلى نهائي يورو 2024، وينتظر الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا، التي ستقام مساء الأربعاء.

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