تغيير هجومي.. تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد كندا

المصدر: البيان

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استقر المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به التانغو مباراة كندا، بالدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد كندا، على ملعب ميتلايف، فجر اليوم الأربعاء.

وبلغ منتخب الأرجنتين المربع الذهبي لبطولة كوبا أمريكا، عقب التفوق على الإكوادور في ربع نهائي البطولة بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويقود التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين ضد كندا، الثلاثي أنخيل دي ماريا، وليونيل ميسي، وجوليان ألفاريز، في خط الهجوم.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد كندا

حراسة المرمى: داميان مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز

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