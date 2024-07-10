يورو 2024.. لامين يامال يواصل كتابة التاريخ مع إسبانيا

المصدر: البيان

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واصل لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، كتابة التاريخ في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في البطولة القارية.

وأدرك يامال هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام فرنسا، الثلاثاء، بمباراة نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وأحرز يامال البالغ من العمر 16 عامًا و362 يومًا الهدف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 21، ليحبط فرحة الفرنسيين بافتتاح النتيجة عبر كولو مواني في الدقيقة 9.

وحطّم يامال الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة السويسري يوهان فولانتين (18 عامًا و141 يومًا)، الذي حققه في بطولة أمم أوروبا نسخة 2004.

وقبل تسجيله الهدف، حقق يامال رقمًا تاريخيًا جديدًا بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدور نصف النهائي ببطولة كبرى، متخطيًا رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي خاض مواجهة فرنسا في كأس العالم 1958 بعمر الـ 17 عامًا.

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