أنباء صادمة لريال مدريد.. مدافع الميرنغي يغيب عن بداية الموسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن أنباء صادمة لنادي ريال مدريد بشأن مدافعه النمساوي دافيد ألابا.

وكان دافيد ألابا أصيب في بداية الموسم المنقضي بقطع في الرباط الصليبي، وابتعد عن ناديه ريال مدريد طوال منافسات الموسم، كما غاب عن منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، المقامة حاليًا في ألمانيا.

وأثناء مرحلة تعافي اللاعب من الإصابة تعرض إلى انتكاسة جديدة، وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، ما زال دافيد ألابا يعاني من صعوبات في الحركة، مشيرة إلى أن عودة اللاعب ستستغرق عدة أشهر أخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن دافيد ألابا يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتلف في الغضروف المفصلي، مشيرة إلى أن إصابة ألابا الجديدة أسوأ من المتوقع، وعودته لن تكون الآن وعليه لن يشارك مع ريال مدريد في فترة الإعداد المقرر إقامتها بالولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، أشارت صحيفة "دي بريس" النمساوية، إلى أن الموعد المرجح لعودة ألابا سيكون بداية عام 2025، وبذلك فإنه سوف يغيب عن ريال مدريد في بداية الموسم المقبل، ولهذا السبب يتمسك الميرنغي بالتعاقد مع ليني يورو لاعب ليل الفرنسي، الذي ستكون فرصة مشاركته الأساسية كبيرة مع الميرنغي، بعد رحيل ناتشو إلى القادسية السعودي، واستمرار غياب دافيد ألابا للإصابة.

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