تفاصيل إصابة رونالد أراوخو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف اتحاد أوروغواي لكرة القدم، تفاصيل إصابة المدافع رونالد أراوخو، قبل مواجهة كولومبيا، بنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتعرض رونالد أراوخو إلى إصابة قوية في الركبة، خلال مباراة أوروغواي والبرازيل، بالدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد اتحاد أوروغواي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أن إصابة رونالد أراوخو عضلية، وعليها سيغيب اللاعب عن مباراة كولومبيا بالدور نصف النهائي من كوبا أمريكا.

ويلتقي منتخب أوروغواي مع كولومبيا، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، الخميس 11 يوليو، في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت الإمارات، الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وكان منتخب أوروغواي صعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا، عقب تغلبه على منتخب البرازيل بركلات الترجيح 2/4.

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