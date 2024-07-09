هاري كين يكشف موقفه من المشاركة ضد هولندا في يورو 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، عن موقفه من المشاركة في مباراة هولندا، بنصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال هاري كين في تصريحات صحفية: "جاهز لمباراة هولندا، واستعدينا جيدًا للقاء".

وتابع: "المهمة ستكون صعبة للغاية، لكننا سنبذل كل جهدنا للتفوق على هولندا، والتأهل لنهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي".

وأتم: "منتخب إسبانيا يقدم بطولة كبيرة، ويمتلك عناصر مميزة للغاية، وهو منتخب كبير وقادر بكل تأكيد على التتويج باللقب".

وتقام مباراة هولندا وإنجلترا، غدًا الأربعاء 10 يوليو، بنصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وكان منتخب إنجلترا تأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد الفوز على منتخب سويسرا بركلات الترجيح، في الدور ربع النهائي.

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