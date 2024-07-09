من يعوض بيدري وكارفاخال.. تشكيل إسبانيا الرسمي ضد فرنسا في يورو 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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أعلن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، تشكيل لاروخا الذي سيخوض به مواجهة فرنسا، في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

ويغيب عن تشكيل منتخب إسبانيا ضد فرنسا، بيدري بسبب الإصابة، وداني كارفاخال وروبين لو نورماند بسبب الإيقاف.

تشكيل منتخب إسبانيا ضد فرنسا في يورو 2024

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ناتشو، إيميرك لابورتي، خيسوس نافاس

خط الوسط: فابيان رويز بينا، رودريغو كاسكانتي، داني أولمو

خط الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، لامين يامال

وصعد منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024، بإقصاء منتخب ألمانيا صاحب الأرض في الوقت القاتل، عندما تفوق عليه 1/2 بلقاء ربع النهائي.

وتنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا ببطولة يورو 2024، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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