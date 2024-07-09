موقف مبابي.. تشكيل فرنسا الرسمي ضد إسبانيا في يورو 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، تشكيل الديوك الذي سيخوض به مواجهة إسبانيا، في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وشهد تشكيل منتخب فرنسا، عودة أدريان رابيو، مع الاعتماد على الثلاثي راندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، وكيليان مبابي في الخط الأمامي.

تشكيل منتخب فرنسا ضد إسباني

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نغولو كانتي، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني

خط الهجوم: كولو مواني، عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي

وتنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا ببطولة يورو 2024، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتفوق منتخب فرنسا بركلات الترجيح على منتخب البرتغال بنتيجة 3/5 في ربع نهائي اليورو، بعدما سيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي والإضافي.

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