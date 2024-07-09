سيموني إنزاغي مستمر مع إنتر ميلان حتى 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم نادي إنتر ميلان الإيطالي، ملف التفاوض مع مدربه سيموني إنزاغي، لتمديد عقده فترة جديدة، بعدما كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2025/2024.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الدوريات الأوروبية، فإن إنزاغي وافق على تجديد عقده مع إنتر ميلان حتى يونيو 2026.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سيحصل إنزاغي على راتب سنوي قدره 6.5 مليون يورو صافي، كما أن هناك مكافأة تبلغ 2 مليون يورو حال نجاحه في قيادة إنتر للتتويج بلقب الدوري الإيطالي".

وتولى إنزاغي تدريب إنتر ميلان، بعد رحيل أنطونيو كونتي عام 2021، وقاد الفريق الإيطالي للحصول على 6 ألقاب، بواقع 3 سوبر إيطالي، وكأس إيطاليا مرتين، والدوري الإيطالي مرة واحدة.

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