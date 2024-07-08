ساني جناح بايرن ميونخ يخضع لجراحة بعد خروج ألمانيا من يورو 2024

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة بيلد وشبكة سكاي التلفزيونية اليوم الإثنين أن ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ خضع لعملية جراحية في الفخذ بعد أيام قليلة من توديع منتخب ألمانيا لمنافسات بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية أن ساني يعاني من مشاكل في عظم العانة منذ فترة، ويأمل أن يتخلص من آلامه بنهاية تموز/يوليو الجاري.

ورغم إصابته منذ فترة طويلة، فإن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا ضم ليروي ساني للقائمة التي خاضت بطولة أمم أوروبا بألمانيا، حيث خرج منتخب الماكينات من دور الثمانية بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2/1 بعد وقت إضافي.

وشارك ساني أساسيا أمام إسبانيا قبل استبداله بين الشوطين بسبب آلام الإصابة.

ويأمل الجناح الألماني الدولي أن يتعافى من إصابته ليبدأ الاستعداد للموسم المقبل مع بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني، الذي كان زميله بصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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