يورو 2024.. ثلاثة عناوين بارزة تحدد المتأهل بين فرنسا وإسبانيا إلى النهائي

المصدر: وكالات

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للمنتخبَين الفرنسي والإسباني باع طويل في كأس أوروبا لكرة القدم بعد أن أحرزا اللقب خمس مرات فيما بينهم.

يوم الثلاثاء سيكون اللقاء بينهما ضمن الدور نصف النهائي لنسخة 2024 في ميونيخ حدثاً يُشكّل حجر فاصلاً لتاريخ جديد.

فالمنتخب الإسباني يطمح للانفراد بالرقم القياسي بعدد الألقاب الذي يتشاركه حالياً مع ألمانيا الذي اقصاها عن ربع النهائي (3 لكل منهما) في حال تابع مشواره بنجاح حتى النهاية، بينما يستطيع الفرنسيون معادلة الرقم القياسي كونهم فازوا باللقب مرتين.

وبعد أن بقيا في ظلّ المنتخبَين الألماني والإيطالي اللذين تسيّدا القارّة العجوز لفترات طويلة من القرن العشرين، بات المنتخبان الإسباني والفرنسي الأنجح في البطولات الكبرى خلال العقود الأخيرة.

فمنذ ان فازت فرنسا بكأس العالم عام 1998، فقط 4 مواجهات نهائية من كأس العالم أو كأس اوروبا من أصل 13 لم تشهد وصول أحدهما.

فازت إسبانيا مذاك الحين بلقب "يورو" مرّتين (2008 و2012) وكأس العالم مرّة واحدة (2010)، فيما فازت فرنسا باللقب العالمي مرّتين (1998 و2018) وكأس أوروبا 2000.

وهنا، تلقي وكالة فرانس برس الاضواء على مواجهات أساسية ستحدّد الفريق الذي سيبلغ النهائي في برلين والمقرّر الأحد المقبل:

هجوم فرنسا المتراجع بمواجهة دفاع إسبانيا المستنزفبعد أن تصدّرت قائمة أهداف كأس العالم 2022 بـ 16 هدفاً، بلغت فرنسا نصف نهائي كأس أوروبا 2024 من دون ان تُسجّل أي هدف من اللعب المفتوح.

اكتفى النجم كيليان مبابي بتسجيل هدف واحد فقط، من ركلة جزاء، وعانى جرّاء ارتداء قناع على وجهه بعدما أصيب بكسر في الانف خلال المباراة الافتتاحية امام النمسا.

أما الهدفان الآخران للمنتخب "الأزرق" فجاءا عكسيين.

ودافع ديدييه ديشان مدرب فرنسا عن مبابي الأحد قائلاً لقناة "تي أف 1" إن المهاجم "صنع التاريخ بالفعل... وهو يريد أن يصنع المزيد من التاريخ".

وتابع "كيليان موجود هنا، حتى لو لم يكن جاهزًا بنسبة 100%".

وفي كأس اوروبا 2016، سجّل أنطوان غريزمان ستة اهداف مع تمريرتين حاسمتين، إلا انّه غاب عن الخطورة الهجومية وتهديد دفاع الخصوم في النسخة الحالية.

لكن إذا أرادت فرنسا فكّ عقدتها الهجومية، فإن مباراة الثلاثاء قد تكون الفرصة المثالية أمام الدفاع الإسباني المنهك.

سيغيب المخضرم داني كارفاخال وقلب الدفاع روبان لو نورمان عن نصف النهائي بسبب الإيقاف.

وباستثناء مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام البانيا، خاض الثنائي جميع المباريات الأخرى بصورة أساسية، وتلقت إسبانيا بحضورهما هدفاً يتيماً فقط.

ومن المرجح ان يحلّ خيسوس نافاس (38 عاماً) مكان كارفاخال ولا شك أنّه سيواجه سرعة مبابي الخيالية.

الواقعية مقابل الايجابية: ديشان ودي لا فوينتيلا تُشكّل مواجهة المدرَبين الثلاثاء فقط تناقضاً في فلسفتي اللعب، إنما ايضاً تضارباً في اللهجة.

قاد ديشان وهو واحد من ثلاثة لاعبين على مرّ التاريخ فقط فازوا بكأس العالم كلاعب ومدرب، منتخب فرنسا إلى نهائي ثلاث من البطولات الأربع الكبرى الأخيرة.

متسلحاً بعمق هجومي كبير أكثر من أي منتخب آخر في البطولة، لا يسمح ديشان بحرّية هجومية مطلقة، إنما يفضّل الاستقرار الدفاعي من خلال الالتزام الصارم بالهيكلية والتركيبة.

واعترف المدرب بذلك خلال مرحلة تصفيات قائلاً "أنا عملي وواقعي واللاعبون يدركون ذلك أيضاً".

ورغم تسجيلها ثلاثة أهداف فقط، لم تتلق فرنسا سوى هدف وحيد في البطولة لغاية اللحظة وهذا أمر لا يُستهان به.

وعلى العكس تماماً، يترك دي لا فوينتي الحرية للاعبيه مشيراً في غير مناسبة إلى تشجيعه اللاعبين على اللعب بأريحية حتى لو ارتكبوا الاخطاء.

وقال بعد الفوز 3-0 على كرواتيا في المباراة الافتتاحية "يمكننا أن نلحق الضرر بمنافسينا بطرق مختلفة عدّة".

وتناوب ثمانية لاعبين مختلفين على التسجيل لمصلحة لا روخا في هذه البطولة.

كانتي ضد رودري في خط الوسطيحقّ للاعب وسط إسبانيا، رودري، أن يتباهى بكونه اللاعب الأهم لفريقه وإن لم يكن ذات نجومية مطلقة، وهو لقب حمله نغولو كانتي لسنوات عدّة بالنسبة لفرنسا.

يوفّر نجم مانشستر سيتي الانكليزي السيطرة والهدوء في وسط الملعب، ويسمح للاعبَي الجناح الشابَين لامين جمال ونيكو وليامس بالجنوح نحو الأمام.

وطوّر رودري أيضاً قدرة على تسجيل الاهداف الحاسمة، ومن بينها هدفه قبل نهاية الشوط الاول بينما كانت إسبانيا متأخرة 0-1 أمام جورجيا في دور الـ 16.

من جهة أخرى، شكّلت طاقة كانتي والتزامه جزءًا أساسيًا من التألق الفرنسي خلال العقد الأخير، حيث يظهر لاعب الاتحاد السعودي في جميع أنحاء الملعب لإيقاف الهجمات، غالبًا قبل أن تبدأ.

وأظهر ابن الـ 33 عاما الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في اول مباراتين لفرنسا في البطولة انه ينتمي الى النخبة الدولية بعد عامين من الغياب

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