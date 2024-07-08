كوبا أمريكا.. الكشف عن طبيعة إصابة البرازيلي رودريجو

المصدر: وكالات

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أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت على كاحل النجم البرازيلي رودريجو عدم تعرضه لإصابة خطيرة، خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروجواي في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، حسبما أفاد تقرير صحفي، اليوم الاثنين.

وتعرض رودريجو لالتحام عنيف من ناهيتان نانديز، لاعب منتخب أوروجواي، خلال لقاء المنتخبين بدور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتلقى نانديز بطاقة حمراء بعدما أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تعمده إيذاء رودريجو، الذي تم استبداله في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي انتهت بفوز أوروجواي بركلات الترجيج، وهو يعاني من صعوبة في المشي.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (آس) الإسبانية أن الفحوصات المبدئية التي أجريت لرودريجو أثبتت عدم معاناته من مشكلة خطيرة، الأمر الذي جعل مسؤولي فريقه ريال مدريد الإسباني يتنفسون الصعداء.

أشارت الصحيفة إلى أن رودريجو سوف يحصل على إجازة تستمر بضعة أيام قبل العودة لتدريبات الفريق الملكي للاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد في 15 تموز/يوليو الجاري بمشاركة اللاعبين غير الدوليين، حيث يسعى العملاق الإسباني للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، اللذين توج بهما في الموسم المنصرم، كما يشهد الموسم القادم مشاركته في النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، التي تجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع بمشاركة 32 ناديا بدلا من 7 فرق.

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