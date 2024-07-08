هونج يتولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية للمرة الثانية

المصدر: وكالات

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‬‬قال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الاثنين إنه عين وللمرة الثانية هونج ميونج-بو مدربا للمنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية لينهي بذلك انتظارا استمر خمسة أشهر منذ إقالة المدرب السابق الألماني يورجن كلينسمان في فبراير شباط الماضي.

وقبل الاعتزال والتحول لمجال التدريب لعب هونج 136 مباراة دولية لمنتخب كوريا الجنوبية وقاد الفريق لقبل نهائي كأس العالم 2002 في بلاده.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن هونج ارتبط مع الاتحاد بعقد يستمر حتى بطولة آسيا 2027.

وسبق لهونج (55 عاما) قيادة الجهاز الفني لكوريا الجنوبية في 19 مباراة في الفترة من 2013 إلى 2014 قبل رحيله بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويعود هونج لتدريب المنتخب الوطني لبلاده بعد أن قاد فريق أولسان للفوز بلقب الدوري الكوري الأول مرتين متتاليتين في الموسمين الأخيرين.

والمهمة الأولى لهونج هي قيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم للمرة 11 على التوالي بعد تأهل الفريق للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 2026.

ويتولى هونج تدريب كوريا الجنوبية خلفا لكلينسمان الذي ترك الفريق بعد هزيمته غير المتوقعة أمام الأردن في قبل نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر.

وتولى هوانج سون هونج وكيم دو هون تدريب المنتخب الكوري بصفة مؤقتة بينما كان الاتحاد يبحث عن مدرب دائم.

وقالت تقارير إعلامية كورية إن مدرب كندا جيسي مارش ومدرب نوريتش سيتي السابق ديفيد فاجنر ومدرب اليونان السابق جوس بويت كانوا ضمن الأسماء المطروحة لقيادة المنتخب الكوري.

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