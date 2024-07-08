السلوفيني فينسيتش حكما لقمة فرنسا وإسبانيا في يورو 2024

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لإدارة مباراة فرنسا ضد إسبانيا، غدا الثلاثاء، في قبل نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024 "بألمانيا.

وأدار الحكم السلوفيني مباراتين في دور المجموعات في النسخة الحالية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم،من بينهما مباراة حققت فيها إسبانيا الفوز في دور المجموعات. وسيعاونه مواطناه توماس كلانيك وأندراز كوفاسيتش.

وأدار حكم الساحة السلوفيني في يورو 2024 مباراة فوز سويسرا على المجر بنتيجة 1/3، وكان حاضرا لفوز إسبانيا على إيطاليا بهدف، الذي منح الإسبان بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.

وسبق أن أدار فينسيتش مباراة أخرى بين إسبانيا وإيطاليا في قبل نهائي دوري أمم أوروبا 2023 والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 1/2.

وأدار الحكم السلوفيني مؤخرا مباراة انتهت بفوز باير ليفركوزن الألماني على روما الإيطالي بنتيجة 2/صفر في قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وقد تأهل منتخب إسبانيا لقبل النهائي بعد الفوز 1/2 على منتخب ألمانيا منظم البطولة بهدف سجله ميكيل ميرينو في الثواني الأخيرة بعد التمديد للوقت الإضافي.

أما منتخب فرنسا فقد أطاح بنظيره البرتغالي بنتيجة 3/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ويتأهل الفائز منهما للمباراة النهائية منتظرا الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا التي ستقام مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

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