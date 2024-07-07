النجم الألماني توني كروس يودع كرة القدم برسالة مؤثرة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودع نجم كرة القدم الألماني توني كروس عالم كرة القدم رسمياً يوم الأحد، برسالة مؤثرة، بعد يومين من هزيمة منتخب الماكينات الدرامية أمام إسبانيا في دور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا (يورو2024).

هدف الفوز الذي أحرزه لاعب خط الوسط البديل ميكيل ميرينو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي منح الفوز لإسبانيا بهدفين مقابل هدف، وأطاح بأحلام الدولة المضيفة وكتب فصل الختام في مسيرة كروس الكروية.

كتب كروس في منشور عبر "إنستغرام" يوم الأحد: "هذه هي النهاية إذن.. لكن قبل أن آخذ قسطا من الراحة وأحاول على الأقل أن أدرك ما حدث خلال الأعوام السبعة عشرة الماضية، لا أريد أن أفوت الفرصة دون أن أقول شكرا لكل من قبلني كما أنا".

كروس الذي كان أحد أعضاء منتخب الماكينات الذي فاز ببطولة كأس العالم عام 2014، وجه الشكر أيضا لمشجعيه والنوادي التي انضم لها ومدربيه ورفاقه، وكذلك لأصدقائه وأسرته، مضيفا إنه "ما من شيء أفضل من أن ترى أبناءك فخورين بأبيهم".

فاز كروس بالعديد من الالقاب مع الفرق التي لعب معها، وإن كان معظمها مع فريق ريال مدريد وبايرن ميونخ- دوري أبطال أوربا ست مرات، خمسة منها مع ريال مدريد ومرة مع بايرن ميونخ، ثلاث بطولات دوري ألماني "بوندسليغا" وثلاثة بطولات كأس ألماني وكأس السوبر الالماني مرة واحدة وخمسة مرات بالسوبر الأوروبي ومرة واحد بكأس ملك إسبانيا وأربع مرات بكأس السوبر الإسباني كما فاز مع منتخب بلاده بكاس العالم للأندية خمس مرات.

كان اللاعب البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما، أعلن في مايو الماضي، انه سيعتزل بعد نهاية بطولة يورو 2024.

هذا يعني أن مباراته رقم مائة وأربعة عشر مع منتخب ألمانيا كانت الأخيرة له.

أنهى كروس رسالته بهذه الكلمات: "أخيرا وليس آخرا: شكرا لكرة القدم، ايتها اللعبة الجميلة، و.. مرحبا بكم.. انتهى".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز