بايرن ميونخ يقترب من ضم المهاجم الفرنسي ميشال أوليز

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يقترب من ضم المهاجم الفرنسي ميشال أوليز لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وأفادت معلومات وردت محطة "سكاي" الرياضية وخبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو بأن أوليز/22 عاما/ موجود اليوم الأحد في ميونخ لإجراء الفحص الطبي، ومن المنتظر أن يقوم بعد اجتياز الفحص بالتوقيع على عقد مع النادي البافاري يمتد حتى صيف 2029.

وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 60 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

ولم تصدر تصريحات رسمية حتى الآن.

يذكر أن أوليز كان قد انضم إلى صفوف كريستال بالاس في يوليو عام 2021، وكان أحرز عشرة أهداف في 19 مباراة شارك فيها في الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب أوليز في مركز الجناح المهاجم، وبالتالي فإن من المتوقع أن تكون هناك منافسة كبيرة بينه وبين كل من ليروي ساني وكينجسلي كومان وسيرجي جنابري.

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