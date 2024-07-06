رد رسمي يكشف حقيقة اعتزال رونالدو بعد وداع اليورو

المصدر: البيان

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رد روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال، على أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو وبيبي، نجمي المنتخب الملقب ببرازيل أوروبا.

وسئل مارتينيز، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن أنباء اعتزال رونالدو وبيبي دوليًا بعد خروج البرتغال من اليورو، وأجاب: "لا.. كل شيء صعب للغاية الآن. ما زلنا نعاني من الهزيمة.. لا توجد قرارات فردية في هذه المرحلة".

وفي نفس السياق، قال خوسيه فونتي مدافع البرتغال: "ربما يعلم بيبي ورونالدو أنها نهاية المسيرة مع المنتخب".

وأضاف: "حققا الكثير، وفعلنا الكثير من أجل البرتغال، في بعض الأحيان عليك فقط إعطاء مكانك للشباب والسماح لهم بإظهار موهبتهم".

وودع المنتخب البرتغالي، بطولة اليورو بعد الخسارة بركلات الترجيح (3-5) أمام منتخب فرنسا، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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