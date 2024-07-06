كان عمره 6 أشهر فقط.. صور ميسي مع لامين يامال تثير الجدل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير صحفي إسباني، سر الصور المثيرة التي ظهرت مؤخرا لليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق ونجم إنتر ميامي الحالي، مع لامين يامال لاعب البارسا ونجم منتخب إسبانيا المتألق في بطولة يورو 2024، التي تلعب الآن.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن هذه الصور تعود إلى حملة نظمتها الصحيفة مع اليونيسف راعي برشلونة، وشارك بها العديد من نجوم البارسا.

ويظهر ميسي يحمل يامال في بعض الصور، ويحممه في صور أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر يامال في ذلك الوقت كان يبلغ 6 أشهر فقط، ووافق والداه حينها على المشاركة في حملة اليونيسيف.

وقال المصور خوان مونفورت بشأن ذكرياته عن هذه اللحظة: "لقد التقطنا الصور في كامب نو. معظمها في غرف تغيير الملابس الخاصة بالفريق الضيف، وبعضها في الخارج".

وأضاف: "أتذكر صورة ميسي وذلك الطفل، الذي لم نكن نعرفه بالطبع، حتى اتصلوا بي وقالوا إنه لامين يامال".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز