كوبا أمريكا.. كندا إلى نصف النهائي في مشاركتها الأولى

المصدر: البيان

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حقق منتخب كندا إنجازًا يحسب له، بالعبور إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، على حساب فنزويلا.

وتخوض كندا غمار بطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخها، إذ لم تستدعى في النسخ ما بين 1916 و1999، بينما انسحبت من نسخة 2001 بعد توجيه الدعوة لها.

ولم يستدعى منتخب كندا أيضًا في النسخ ما بين 2004 و2015، ومجددًا في نسختي 2019 و2021، فيما عجز عن التأهل إلى نسخة 2016.

واصطدمت كندا بفنزويلا في قمة الدور ربع النهائي على أرضية "استاد إيه تي آند تي" في ولاية تكساس، فتقدمت منذ الدقيقة 14 عن طريق جيكوب شافيلبرج.

وأبلى المخضرم ساولومون راندون إلا أن يحرز هدف التعادل لفنزويلا في الدقيقة 65، لتمضي المباراة إلى ركلات الترجيح.

وبرهن ماكسيم كريبو حارس مرمى المنتخب الكندي، على قيمته خلال ركلات الترجيح، فتصدى لاثنتين منها، وقاد بلاده للفوز بنتيجة 4-3.

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