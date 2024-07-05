(يويفا) يُعلن تطبيق قاعدة "ممنوع التحدث للحكم باستثناء قائد الفريق" في كل بطولاته

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قاعدة اقتصار الحديث في المباريات بين الحكام وقادة الفرق، والمطبقة حاليا في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، سيتم تطبيقها في كل بطولات (يويفا) ابتداء من الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن (يويفا) أشاد بنجاح القاعدة من خلال بيان له اليوم الجمعة، والتي تنص على حصول أي لاعب آخر، غير قائد الفريق، على البطاقة الصفراء للاعتراض، وتعكس تلك القاعدة نهجا آخر يحاول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) تطبيقه من أجل تحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام.

وسيتم تطبيق النظام الجديد على مسابقات الرجال والسيدات في موسم 2024/2025.

وقال (يويفا) في بيانه: "نجاح تلك القاعدة وترحيب الرأي العام بها باعتباره أمر لا جدال فيه لصورة كرة القدم، وذلك يعزز ثقتنا في أننا نمضي قدما في طريق اللعب النظيف والقيم التي تمثل كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم والتي يجب نقلها إلى مجتمعاتنا".

وأضاف: "بدء من الموسم المقبل سيتم تطبيق ذلك على بطولات (يويفا) والتي تنطلق الاسبوع المقبل، وسيتم تمديد ذلك ليشمل كل بطولات الاتحاد الأوروبي".

وفي حال كان القائد هو حارس المرمى، سيكون على الفرق ترشيح لاعب واحد من الفريق للتواصل مع الحكم.

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