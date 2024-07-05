أوروبا 2024.. بيلينغهام متاح لمواجهة سويسرا بعد إيقافه مباراة مع وقف التنفيذ

المصدر: وكالات

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سيكون الإنكليزي جود بيلينغهام متاحاً في تشكيلة مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" غاريث ساوثغيت أمام سويسرا السبت في ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) إيقافه لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ، عقب احتفاليته الجدلية أمام سلوفاكيا في ثمن النهائي.

وقال الاتحاد في بيان إنه غرّم بيلينغهام 32.477 يورو وأوقفه "لمباراة واحدة من مباريات البطولات التي ينظمها +ويفا+ التي من المفترض أن يُشارك فيها، بسبب انتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق".

وأضاف "لا يُنفّذ هذا القرار فوراً وسيخضع (اللاعب) لفترة تجريبية مدتها سنة بدءاً من يوم صدور القرار".

وظهر بيلينغهام (21 عاماً) وهو يقوم بحركة غير أخلاقية وبدا وكأنه ينظر نحو مدرجات الجمهور السلوفاكي بعد تسجيله هدف التعادل الرائع في الوقت بدل الضائع الذي أنقذ إنكلترا.

واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين حيث سجّل هاري كاين هدف الفوز.

ومن المتوقع أن يبدأ بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني في التشكيلة الأساسية لإنكلترا أمام سويسرا في دوسلدورف السبت.

وإنكلترا التي لم تحرز اللقب القاري بتاريخها، هي المنتخب الأعلى تصنيفاً من الجانب "السهل" في ربع النهائي، إذ تلتقي في نصف النهائي بحال تأهلها مع الفائز بين هولندا وتركيا.

في المقابل، تلعب ألمانيا مع إسبانيا، والبرتغال مع فرنسا في الجانب الآخر.

وسيقود ساوثغيت الذي يتعرض للانتقادات، "الأسود الثلاثة" للمرّة المئة، وهو الذي وصل بالمنتخب إلى نصف نهائي مونديال 2018 ونهائي كأس أوروبا صيف 2021.

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