مع تقديمه إلى جماهير الريدز...سلوت يشير إلى السير على خطى كلوب في ليفربول

المصدر: وكالات

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يبدو أن أسلوب ممارسة كرة القدم بقوة وضغط شديد الذي كان السبب وراء النجاحات الكثيرة للمدير الفني السابق لليفربول، الألماني يورغن كلوب، لن يختفي قريبا من الفريق الإنجليزي بعد رحيله.

خليفته الهولندي آرني سلوت (45 عاما)، الذي تم تقديمه يوم الجمعة للمنصب، قال إنه لا يخطط لتغيير كبير في أسلوب اللعب.

وأوضح سلوت، الذي ترك نادي فينورد الهولندي بعد قضاء ثلاثة مواسم في تدريبه، "أعتقد أن أحد أسباب قدوم (ليفربول) إلي هو أن أسلوب لعبي لا يختلف كثيرا...كلانا يحب أن تأتي الجماهير إلى الملعب وترى فريقا يلعب بالكثير من القوة، ويلعب كرة قدم جيدة، وهذا هو الشيء الذي أركز عليه أكثر".

قال ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الجديد لليفربول الذي حدد سلوت باعتباره البديل المثالي لكلوب، إن أسلوب لعب المدير الفني الجديد "يتماشى بشكل جيد مع نوع الفريق الذي لدينا، والمشجعين ونادي كرة القدم ككل".

كما قال هيوز، الذي كان يجلس بجوار سلوت في المؤتمر الصحفي في آنفيلد، "تلك الفلسفة، وأسلوب اللعب الذي جذبنا إلى آرني يعتمد على آراء وبيانات كروية ذاتية...في جميع المقاييس، ظهر فريق آرني، فينورد، بشكل جيد حقا".

كان كلوب مدربا لليفربول لمدة تسع سنوات فاز خلالها بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز

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