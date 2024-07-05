يورو 2024.. إنجلترا تواجه سويسرا لحجز مقعد في نصف النهائي

المصدر: وكالات

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تواجه إنجلترا غير المقنعة سويسرا المتألقة في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) يوم السبت.

واجه المنتخب الإنجليزي انتقادات من المشجعين الذين يعتقدون أن أداء فريقهم كان ضعيفا حتى فوزه في الوقت الإضافي على سلوفاكيا، بينما تجاوزت سويسرا التوقعات بإقصاء حاملة اللقب إيطاليا.

الفائز من الفريقين يواجه إما هولندا أو تركيا في الدور نصف النهائي.

تنطلق المباراة الساعة 6 مساء السبت بالتوقيت المحلي في دوسلدورف (1600 بتوقيت غرينتش).

- تخوض إنجلترا مباراتها الرابعة في ربع النهائي ببطولة كبرى تحت قيادة المدير الفني غاريث ساوثغيت وفازت في اثنتين من المرات الثلاث السابقة. وأثارت تكتيكات ساوثغيت الحذرة انتقادات شديدة من جماهير منتخب "الأسود الثلاثة"، حيث ألقى البعض عليه أكوابا بلاستيكية في دور المجموعات بيورو 2024.

- التسديدة التي نفذها النجم جود بيلينغهام في الدقيقة الأخيرة من مباراة إنجلترا في دور الـ16 مع سلوفاكيا ليتقدم بفريقه إلى الوقت الإضافي كانت واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في يورو 2024 حتى الآن. المدافع جون ستونز قال، يوم الخميس، إن النجاة من الاقصاء في تلك المواجهة أعطت الفريق ثقة جديدة.

- مدرب سويسرا، مراد ياكين - وهو سويسري من أصل تركي- اكتسب سمعة طيبة في التكتيكات الذكية خلال يورو 2024، خاصة بالتفوق على منتخب إيطاليا المتخم بالأسماء الأكثر شهرة خلال دور الـ16.

- يخوض منتخب إنجلترا المباراة بعد انتخابات عامة أنهت 14 عاما من حكم حزب المحافظين. ولم يحدث ذلك ضجة في معسكر إنجلترا، الذي وصفه ستونز بأنه "منطقة خالية من السياسة".

-ساوثغيت يخوض مباراته رقم 100 مع المنتخب الإنجليزي وقد تكون الأخيرة إذا خسرها. وينتهي عقده بعد البطولة.

-سويسرا لم تهزم إنجلترا منذ 43 عاما. وأحرز هاري كين هدف فوز إنجلترا 2-1 في المواجهة الأخيرة بينهما خلال مباراة ودية عام 2022.

- هذه هي المرة الثالثة فقط التي يلعب فيها المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي لبطولة كبرى. ولم يصل بعد إلى الدور نصف النهائي. كانت الخسارة بركلات الترجيح أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2020 أفضل عرض له في بطولة أمم أوروبا.

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