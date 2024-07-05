خبرة كولومبيا تصطدم بطموحات بنما بدور الثمانية في كوبا أمريكا 2024

المصدر: وكالات

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يستعد منتخبا كولومبيا وبنما لخوض أول مباراة تجرى بينهما في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، حينما يلتقيان في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويواجه منتخب كولومبيا نظيره البنمي مساء غد السبت بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأحد بتوقيت جرينتش) في دور الثمانية على ملعب (ستايت فارم) بمدينة جلانديل.

وتأهل منتخب كولومبيا للأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا للنسخة السادسة على التوالي، بعدما تربع على قمة ترتيب المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات برصيد 7 نقاط.

وعقب فوز المنتخب الكولومبي 2 / 1 على باراجواي و5 / صفر على كوستاريكا في أول جولتين بالمجموعة، كان التعادل على الأقل مع عملاق أمريكا الجنوبية منتخب البرازيل كافيا له للحفاظ على موقعه في الصدارة.

وخلال الشوط الأول من لقاء الفريق أمام البرازيل، الذي اتسم بالإثارة في كاليفورنيا، تقدم منتخب (راقصو السامبا) في الدقيقة 12 بفضل ركلة حرة رائعة نفذها رافينيا، لكن منتخب كولومبيا كافح للعودة للمباراة واقتنص نقطة التعادل في النهاية عقب تسجيله هدفا من خلال تسديدة رائعة للاعبه دانييل مونوز.

وعقب نتائجه في مرحلة المجموعات، فقد حافظ الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا، على سجله الرائع الخالي من الهزائم منذ توليه قيادة الفريق.

وحقق لورينزو 17 فوزا و6 تعادلات خلال 23 مباراة خاضها مع منتخب كولومبيا في جميع المسابقات، منذ أن أصبح مديرا فنيا للفريق في تموز/يوليو 2022.

وصعد منتخب كولومبيا، الذي يتواجد في المركز الـ12 عالميا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى قبل نهائي كوبا أمريكا مرتين خلال النسخ الثلاث الأخيرة.

ويخوض المنتخب الكولومبي اللقاء بكثير من الثقة، خاصة بعد فوزه على بنما 4 / صفر و3 / صفر وديا في آخر مواجهتين بينهما، وذلك عامي 2007 و2019 على الترتيب.

من جانبه، سجل منتخب بنما ظهوره الأول في مرحلة خروج المغلوب ببطولة كوبا أمريكا، بعد فشله في اجتياز مرحلة المجموعات خلال مشاركته الوحيدة السابقة بالمسابقة في نسخة عام 2016 بالولايات المتحدة.

وجاء تأهل المنتخب البنمي لدور الثمانية عقب حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات، فرغم خسارته 1 / 3 أمام أوروجواي في الجولة الافتتاحية للمجموعة، فإن الفريق سرعان ما استعاد اتزانه عقب فوزه 2 / 1 على الولايات المتحدة بالجولة الثانية، والتي أعقبها انتصاره 3 / 1 على بوليفيا في ختام لقاءاته بالمجموعة.

وبادرت بنما بالتسجيل بهدف حمل توقيع خوسيه فاخاردو في الشوط الأول، لكن برونو ميراندا أدرك التعادل لبوليفيا قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، مما تسبب في تراجع ترتيب المنتخب البنمي مؤقتا للمركز الثالث خلف الولايات المتحدة، لكن البديلين إدواردو جيريرو وسيزار يانيس سجلا الهدفين الثاني والثالث لفريق المدرب الإسباني أندرياس كريستيانسن في الدقائق الـ11 الأخيرة، ليقودا بنما لبلوغ الأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا، بعدما حصل على 6 نقاط.

وشهدت نتائج منتخب بنما تطورا لافتا منذ أن تولى كريستيانسن تدريب الفريق عام 2020، حيث تقدم 38 مركزا دفعة واحدة في تصنيف فيفا، ليصبح في المركز الـ43 عالميا حاليا.

ويعتبر منتخبا بنما وكندا هما الوحيدان من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، اللذان صعدا لدور الثمانية في كوبا أمريكا 2024.

وتخوض بنما المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حققت 10 انتصارات خلال آخر 15 مباراة لعبتها بجميع البطولات، حيث تأمل في التغلب على منتخب كولومبيا للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 19 عاما.

وسبق لبنما أن فازت على كولومبيا 1 / صفر ثم 3 / 2 في نسخة بطولة الكأس الذهبية، الخاصة بمنتخبات كونكاكاف، عام 2005، التي شهدت تأهل الفريق للمباراة النهائية.

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