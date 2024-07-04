المغرب يواجه الجابون وساحل العاج تصارع زامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

المصدر: وكالات

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كشفت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم المقررة في المغرب، والتي جرت اليوم الخميس في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ملامح المنافسة التي ستخوضها منتخبات القارة للتأهل للنسخة 35 من البطولة.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب المستضيف للبطولة ضمن المجموعة الثانية مع الجابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو.

ويتأهل للنهائيات الأول والثاني من كل مجموعة، باستثناء مجموعة المغرب، إذ أنه في حال تصدره المجموعة، يتأهل معه صاحب المركز الثاني، وفي حال احتل المغرب المركز الثاني أو الثالث أو الرابع، يتأهل برفقته متصدر المجموعة.

وأوقعت القرعة منتخب ساحل العاج حامل اللقب ضمن المجموعة السابعة مع زامبيا وسيراليون وتشاد، بينما يلتقي منتخب مصر الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب مع الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا في المجموعة الثالثة.

ووصف حسام حسن مدرب مصر مجموعة منتخب بلاده بأنها مجموعة جيدة.

وأضاف في تصريحات نشرها الاتحاد المصري عبر صفحته على فيسبوك "منتخب مصر جاهز للمباريات والتأهل والمنافسة على لقب أمم أفريقيا، وكما قلت في وقت سابق، الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبين سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز و تحقيق الألقاب".

وتولى عملية سحب القرعة إميرس فاي مدرب ساحل العاج، والذي قاد الفريق للتتويج باللقب في النسخة الماضية في فبراير 2024 بعدما تولى تدريبه بشكل مؤقت اعتبارا من دور الستة عشر، والدولي المغربي السابق مروان الشماخ.

وقال فاي قبل بدء سحب القرعة، في حديثه عن النسخة الماضية، إن منتخب بلاده عاش وضعا صعبا خلال البطولة لكنه لم يتردد بمجرد طلبه لتولي مسؤولية المنتخب وكان يثق في قدرة بلاده على التتويج رغم البداية الصعبة لمشوارها.

ومن جانبه، قال الشماخ بشأن النسخة التي تستضيفها المغرب "ننتظر البطولة منذ وقت طويل، والضيوف سيتعرفون على بلادنا وثقافتنا، ونتوقع أن تكون بطولة رائعة من حيث الجمهور والملاعب وأن يشعر الجميع بالسعادة.

"نرى مستويات ممتازة وأجواء رائعة في بطولة أفريقيا من نسخة لأخرى، والمنافسة ستكون صعبة بلا شك، ونحن نتطلع لهذه البطولة".

وتقام مباريات التصفيات هذا العام، إذ تجري الجولتان الأولى والثانية بين الثاني والعاشر من سبتمبر والجولتان الثالثة والرابعة بين 7 و15 أكتوبر، والخامسة والسادسة بين 11 و19 نوفمبر، وبذلك تختتم التصفيات قبل أكثر من عام من موعد النهائيات.

وتقام نهائيات كأس الأمم في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر كانون الأول 2025 إلى 18 يناير 2026، إذ كان من المفترض أن تقام في منتصف العام المقبل لكن تقرر تأخيرها ستة أشهر نظرا لإقامة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقا، في يونيو ويوليو من العام المقبل.

وفيما يلي مجموعات التصفيات المؤهلة إلى النهائيات:

المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - جامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب - الجابون - جمهورية أفريقيا الوسطى - ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توجو - ليبيريا.

المجموعة السادسة: غانا - أنجولا - السودان - النيجر.

المجموعة السابعة: ساحل العاج - زامبيا - سيراليون -تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونجو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي - موزامبيق - غينيا بيساو - إسواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشرة: جنوب أفريقيا - أوغندا - الكونجو - جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشرة: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي.

وقبل إجراء القرعة، تم تقسيم المنتخبات 48 المشاركة في التصفيات على أربعة مستويات حسب ترتيبها في النسخة الأخيرة من تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) للمنتخبات، الصادر في 20 يونيو الماضي.

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