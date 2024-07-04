الأرجنتين والإكوادور في معركة "تكسير عظام" غداً في ربع نهائي "كوبا أمريكا "

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غدا الجمعة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024"، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، وستكون البداية بمواجهة منتخبي الأرجنتين والإكوادور على ملعب "إن آر جاي" بمدينة هيوستن الأمريكية.

ويسعى منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية في 2021، إلى تأكيد رغبته في الحفاظ على لقبه ومواصلة مسيرته بنجاح نحو النهائي، خاصة بعد تصدره لقمة مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة) من الفوز في مبارياته الثلاث بالدور الأول.

ومن المقرر أن يستعيد المنتخب الأرجنتيني خدمات نجمه ليو ميسي الذي غاب عن آخر مباريات منتخب بلاده في الدور الأول، أمام بيرو، بسبب الإصابة وحصوله على راحة للإلحاق بمباريات ربع النهائي.

وفي المقابل يتطلع منتخب الإكوادور، ثاني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط إلى كسر عقدة الخسائر أمام المنتخب الأرجنتيني، حيث كان آخر فوز له منذ 9 أعوام، وتحديدا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم عام 2015.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي، يوم السبت بلقاء منتخبي فنزويلا مع كندا، ويوم الأحد تختتم بمواجهتي كولومبيا مع بنما، وأوروجواي مع البرازيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز