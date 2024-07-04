يورو 2024.. السجل المثالي لنوير سلاح ألمانيا في الدور الحاسم

المصدر: وكالات

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يعتبر الحارس المخضرم مانويل نوير عنصرا مؤثرا ضمن صفوف منتخب ألمانيا خلال مواجهته المرتقبة أمام ضيفه الإسباني غدا الجمعة في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ولم يسبق لنوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، الخسارة في دور الثمانية بالبطولات الكبرى، حيث تشكل مواجهة الغد في مدينة شتوتجارت خامس ظهور في دور الثمانية بالبطولات الكبرى في مسيرة الحارس البالغ من العمر 38 عاما.

وحافظ نوير على نظافة شباكه للمرة الـ 50 في 123 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا خلال الفوز على الدنمارك 2 /صفر في دور الستة عشر.

وثارت شكوك بشأن مستوى نوير قبل انطلاق البطولة لكنه أصبح العمود الفقري للماكينات مجددا واستقبلت شباكه هدفين فقط خلال أربع مباريات بالبطولة القارية.

ويأمل منتخب في ألمانيا أن يواصل نوير توهجهه في دور الثمانية أمام إسبانيا، التي تألقت بشكل ملحوظ حتى الآن في البطولة بقيادة خط الهجوم اليافع للماتادور الذي يضم لامين يامال ونيكو ويليامز.

ولم يفز المنتخب الألماني على نظيره الإسباني في البطولات الكبرى منذ عام 1988 وخسر أمامه في أخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية، في المربع الذهبي ليورو 2008 ومونديال 2010.

لكن نوير ساهم في فوز بلاده على إيطاليا للمرة الأولى في كأس أمم أوروبا أو اليورو بعدما تصدى لركلتي جزاء من ليوناردو بونوتشي وماتيو دارميان في يورو 2016.

كما ساهم نوير في فوز ألمانيا على الأرجنتين 4 /صفر في دور الثمانية لمونديال 2010 والفوز 4 /2 وعلى اليونان في دور الثمانية ليورو 2012 وفي الدور ذاته على فرنسا 1 /صفر في مونديال 2014.

وفاز نوير بكل الألقاب الممكنة مع بايرن ميونخ وبلقب مونديال 2014 ويتبقى له لقب كأس أمم أوروبا لكي يحصد كل الألقاب على مستوى كرة القدم، مثله مثل زميليه توني كروس وتوماس مولر.

وقال نوير: "نستعد للقب كأس أمم أوروبا منذ فترة طويلة، أنا في حالة جيدة واتطلع لكل المباريات".

ولم يسبق لألمانيا الخسارة في دور الثمانية في اليورو منذ عام 1996 وفازت بأربع مواجهات في هذا الدور بينما لم تبلغ دور الثمانية في ثلاث مشاركات أخرى.

وجاءت آخر هزيمة لألمانيا في دور الثمانية بالبطولات الكبرى في عام 1998 على يد كرواتيا، قبل فوزها بأربع مواجهات تالية في دور الثمانية لكنها خرجت من دور المجموعات خلال أخر نسختين لكأس العالم.

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