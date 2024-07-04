يورو 2024.. توني كروس يأمل في تخيب أمل زملائه

المصدر: وكالات

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يأمل النجم الألماني توني كروس أن تكون المباراة الدولية المقبلة مع منتخب بلاده ليست الأخيرة له.

يتواجه المنتخبان الألماني والإسباني في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) يوم الجمعة، حيث سيتأهل الفريق الفائز إلى الدور نصف النهائي.

سينهي كروس مسيرته الكروية بعد آخر مباراة للماكينات الألمانية في البطولة.

ويأمل لاعب الوسط المخضرم أن تكون مباراته الأخيرة في الدور النهائي على الملعب الأولمبي ببرلين.

لكنه يعلم أن هناك إمكانية لعدم حدوث ذلك في حال تمكنت إسبانيا - المنتخب الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن في البطولة - من إقصاء الدولة المضيفة على ملعب إم إتش بي آرينا في مدينة شتوتغارت.

وقال كروس، فيما قد يكون آخر مؤتمر صحفي له كلاعب، "لست أشعر بالحنين على الإطلاق".

وأضاف "لا أفترض أن مواجهة إسبانيا ستكون مباراتي الأخيرة. لذلك، أعتقد أنه يمكننا جميعا أن نتطلع إلى رؤية بعضنا بعضا مرة أخرى".

لعب كروس دورا رئيسيا في رفع حالة الكآبة التي كانت تحيط بالفريق قبل البطولة، وتحويلها إلى تفاؤل بإمكانية إحراز اللقب.

سيكون ذلك وداعا يليق باللاعب الذي كانت مسيرته متألقة بالفعل، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد مرات كثيرة.

وقال كروس "من الصعب للغاية التخطيط للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا، لكن هذا هو هدفنا. أعتقد أنه سيكون من الصعب إنهاء الأمر بنجاح مقارنة بما حققته مع ريال مدريد. لكن الآن بالطبع، أحاول أن أفعل الشيء نفسه هنا".

وأضاف "وصلنا الآن أخيرا إلى مراحل البطولة التي أردنا الوصول اليها، نستطيع أن نكون سعداء بذلك. لكن مع ذلك، متحمسون لتحقيق المزيد، ومقتنعون بأننا قادرون على إدارة ذلك".

اعتزل كروس اللعب الدولي بالفعل عام 2021 بعد خسارة ألمانيا أمام إنجلترا في دور الـ 16 من يورو 2020، لكن مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، أعاد اللاعب عقب توليه المسؤولية في سبتمبرعام 2023.

سيواجه كروس زملاءه السابقين في ريال مدريد، داني كارفاخال، وناتشو، وخوسيلو يوم الجمعة.

وإلى ذلك، قال "أعرفهم جيدا، وأعرف كيف يلعبون. لذا، سأدعهم يتمنون وسأفعل كل ما بوسعي حتى لا تتحقق أمانيهم"، بحسب كروس.

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