سيتي.. درع البريمرليغ في الإمارات 19 أكتوبر المقبل

المصدر: مانشستر - البيان

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أعلن نادي مانشستر سيتي، أمس، تفاصيل جولة كأس أبطال الدوري 4 مرات على التوالي، التي تقدمها الاتحاد للطيران، شريك النادي الرسمي، احتفالاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

وستكون الإمارات من بين المحطات العالمية حيث تصل الكأس يوم 19أكتوبر وتستمر حتى اليوم التالي.

وبعد أربع جولات ناجحة للكؤوس في السنوات السابقة، ومن ضمنها جولة الكؤوس الثلاث خلال العام الماضي والتي زارت 21 دولة على مدار الموسم، يدعو مانشستر سيتي المشجعين في جميع أنحاء العالم من جديد لمشاهدة كأس الدوري الإنجليزي الشهير شخصياً والتفاعل مع مشجعي النادي.

وتنطلق الجولة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجولة التحضيرية لفريق الرجال للموسم الجديد، وستحتل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز موقع الصدارة في المباراة الافتتاحية على أرض السيتي في مواجهة فريق إبسويتش تاون يوم السبت 24 أغسطس قبل استمرار جولة الكأس في المزيد من المدن حول العالم، والتي تشمل بكين وطوكيو ودلهي وأبوظبي وساو باولو وتورنتو وشيكاغو.

ويمكن للمشجعين السير على خطى النجوم مثل إيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين حيث يتم التقاط صورهم تحت الرسائل التحفيزية التي يشاهدها اللاعبون كل يوم في غرفة التدريب الأصلية في ملعب التدريب في مانشستر.

كما سينقل النادي الكأس على الطريق خلال مباريات السيتي الأوروبية خارج أرضه، ما يمنح المشجعين الحاضرين فرصة التواصل مع النادي ورؤية الألقاب المميزة.

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