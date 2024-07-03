نادي مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء 250 وظيفة

المصدر: وكالات

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ذكر مصدر مقرب من شركة مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لرويترز أن النادي يخطط لإلغاء حوالي 250 وظيفة كجزء من برنامج أشمل لتسريح العمالة على مستوى النادي.

ووفقا للمصدر، ستشمل تخفيضات الوظائف جميع الإدارات والمستويات في النادي، باستثناء مؤسسة مانشستر يونايتد الخيرية.

وستمثل تخفيضات الوظائف، التي كانت صحيفة ديلي ميل أول من تحدث عنها، نحو 22 في المئة من القوة العاملة للنادي.

ويقوم بطل إنجلترا 20 مرة، والذي شهد أسوأ نهاية له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990 في المركز الثامن الموسم الماضي، بمراجعة جميع الجوانب قبل انطلاق موسم 2024-2025.

ويأتي هذا أيضا بعد أشهر من استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25 في المئة في مانشستر يونايتد وتوليه مسؤولية عمليات كرة القدم في محاولة لإحياء حظوظ الفريق داخل الملعب.

وكان لدى مانشستر يونايتد حوالي 1112 موظفا منذ يونيو من العام الماضي، بما في ذلك لاعبين ومدربين وإداريين وغيرهم.

وسيرحب النادي، الذي من المقرر أن يعلن عن نتائج الربع الثالث في 10 يوليو الجاري، بالرئيس التنفيذي الجديد عمر برادة، من مجموعة سيتي لكرة القدم، الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بسبب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الأكثر ربحية.

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