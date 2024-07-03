مقابل 50 مليون دولار..بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع البرتغالي بالينيا

المصدر: وكالات

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ذكرت قناة "سكاي"، اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقترب من التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا، لاعب وسط فولهام الإنجليزي، وذلك بعدما فشل الفريق البافاري في ضمه العام الماضي.

وأوضح التقرير أن بايرن سيدفع مبلغ 46 مليون يورو (50 مليون دولار) مع إضافات، من أجل ضم اللاعب.

وسيوقع بالينيا /28 عاما/ على عقد يبقيه في بايرن حتى عام 2028، وستكتمل الصفقة بعد إجراء الفحص الطبي الذي سيتحدد بعد نهاية مباراة البرتغال وفرنسا في دور الثمانية بكأس أمم أوروبا بعد غدا الجمعة.

ولم يتم التأكيد الرسمي من الناديين، بايرن ميونخ وفولهام، حتى الآن.

وكان بايرن يرغب في ضم لاعب خط الوسط الصيف الماضي لكن الصفقة انهارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بسبب عدم حصول فولهام على لاعب بديل له.

وكان روبرتو مارتينيز، المديرالفني للمنتخب البرتغالي، قد شجع بايرن على ضم بالينيا.

وقال مارتينيز: "أنه ليس مجرد لاعب جيد لبايرن، أنه يمكنه تعزيز قوة الفريق، وهو يحسن أداء اللاعبين حوله، انه يستحق كل ماهو جيد كلاعب وكشخص".

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