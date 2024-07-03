رسمياً..إيفرتون يتعاقد مع إيليمان ندياي مهاجم مارسيليا الفرنسي

المصدر: وكالات

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قام فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم بتدعيم خياراته الهجومية بإتمام التعاقد مع إيليمان ندياي مهاجم فريق مارسيليا الفرنسي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وانضم ندياي لإيفرتون مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار) وفقا لما ذكرته التقارير الإعلامية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ندياي /24 عاما/ هو ثالث صفقة لإيفرتون هذا الصيف بعد عودة جناح ليدز جاك هاريسون على سبيل الإعارة والتعاقد مع لاعب خط وسط أستون فيلا تيم إيروجبونام /21 عاما/.

وقال اللاعب السنغالي الدولي لقناة نادي إيفرتون التليفزيونية:" أنا متحمس للغاية. أرغب في البدء ومواصلة التقدم الذي حققه الفريق في الموسم الماضي".

وأضاف:" أشعر أنني سأكون جاهزا لتقديم المساعدة، أريد فقط أن أقدم كل ما عندي لقيادة الفريق للتقدم في جدول الترتيب".

وكان إيفرتون من بين أقل الفرق تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث سجل 40 هدفا فقط في 38 مباراة.

وقال شين ديتش مدرب إيفرتون:" ندياي يضيف تنوعا في خيارتنا الهجومية، ويعزز خط هجومنا بينما نتطلع إلى البناء على التقدم الذي أحرزناه كفريق في الموسم الماضي من حيث الفرص التي أتيحت لنا".

وأضا :" مازال لاعبا شابا ولكن لديه خبرة على المستوى الأوروبي والدولي، ونشعر أنه سيكون إضافة إيجابية للغاية لفريقنا".

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