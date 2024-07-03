"مانشستر سيتي" يكشف عن تفاصيل جولة "أبطال اللقب 4 مرات على التوالي"

المصدر: وام

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تفاصيل جولة “أبطال اللقب 4 مرات على التوالي” التي تقدمها الاتحاد للطيران، شريك النادي الرسمي، احتفالا بحصوله على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

وستكون الإمارات بين المحطات العالمية حيث سيتواجد الكأس فيها على مدار يومي 19 و20 أكتوبر المقبل.

وبعد أربع جولات ناجحة للكؤوس في السنوات السابقة، ومن ضمنها "جولة الكؤوس الثلاث" خلال العام الماضي، التي زارت 21 دولة على مدار الموسم، وجه النادي الدعوة لمشجعيه في جميع أنحاء العالم من جديد لمشاهدة كأس الدوري الإنجليزي.

وتنطلق الجولة بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 24 أغسطس المقبل ،قبل أن تغادر إلى كل من مدن بكين وطوكيو ودلهي وأبوظبي وساو باولو وتورنتو وشيكاغو.

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