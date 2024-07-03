كوبا أمريكا 2024.. الإيقاف يحرم البرازيل من فينيسيوس أمام أوروغواي

المصدر: وكالات

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يفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور خلال مواجهته المرتقبة ضد أوروغواي في دور الثمانية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، حسبما أفاد تقرير إخباري.

ويلتقي منتخبا البرازيل وأوروغواي مساء يوم السبت القادم بالتوقيت المحلي (صباح الأحد المقبل بتوقيت جرينتش)، بحثا عن الصعود للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

ويغيب فينيسوس عن المباراة، التي تجرى على ملعب (أليجانت) بداعي الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل منتخب البرازيل 1 / 1 مع نظيره الكولومبي مساء أمس الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وكانت هذه هي البطاقة الصفراء الثانية، التي ينالها فينيسيوس خلال البطولة، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (داريو آس)، التي أشارت إلى أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، حصل على إنذار أيضا خلال لقاء البرازيل وباراغواي في الجولة الثانية، ليتم إيقافه مباراة واحدة وفقا للائحة البطولة.

وسيكون غياب فينيسوس بمثابة ضربة موجعة لمنتخب البرازيل، الساعي للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.

وخاض فينيسيوس /23 عاما/ 33 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، أحرز خلالها 5 أهداف.

يذكر أن منتخب البرازيل تأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا بعد حلوله ثانيا في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات باراغواي وكوستاريكا وكولومبيا، برصيد 5 نقاط.

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