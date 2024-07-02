زاره قبل خسارة نهائي 2020.. مطرب بريطاني يكرر زيارته لمنتخب إنجلترا في اليورو

المصدر: وكالات

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استمتع لاعبو منتخب إنجلترا بأداء خاص للمغني ومؤلف الأغاني البريطاني إد شيران بعد يوم واحد من عودتهم المثيرة في الفوز 2-1 على سلوفاكيا في دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وزار شيران اللاعبين في معسكرهم في بلانكينهاين بعد جلسة تعافي خفيفة أمس الاثنين، مع نشر مقطع فيديو له على موقع إكس للتواصل الاجتماعي وهو يغني أغنية "الفريق".

وشوهدت شيران (33 عاما) وسط جماهير إنجلترا خلال التعادل 1-1 مع الدنمارك في دور المجموعات، وكذلك الفوز 2-1 على سلوفاكيا يوم الأحد الماضي.

وهو أحد أشد المعجبين منذ فترة طويلة بفريق إيبسويتش تاون واحتفل معه بصعوده للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي.

وزارت شيران أيضا منتخب إنجلترا قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 في لندن والذي خسره أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وتلعب إنجلترا مع سويسرا في دور الثمانية يوم السبت المقبل في دوسلدورف.

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