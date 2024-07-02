استعدادًا لدور الثمانية في كوبا أمريكا.. ميسي يعود لتدريبات الأرجنتين ومشاركته أمام الإكوادور لم تحسم بعد

المصدر: وكالات

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عاد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين للتدريبات، أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم، في هيوستون هذا الأسبوع.

ولم يتدرب ميسي منذ تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ خلال فوز فريقه 1-صفر على تشيلي 25 يونيو الماضي، ولم يشارك في فوز الأرجنتين 2-صفر على بيرو يوم السبت الماضي.

وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن اللاعب (37 عاما) قام ببعض التدريبات البدنية قبل الانضمام لزملائه في التدريب الجماعي.

وتواجه الأرجنتين الإكوادور بعد غد الخميس.

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