إنتر ميلان يعلن رحيل 5 لاعبين

المصدر: وكالات

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أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاستغناء عن عدة لاعبين انتهت عقودهم، ومن بينهم أليكسيس سانشيز وخوان كوادرادو ودافي كلاسن.

وخاض التشيلي الدولي سانشيز (35 عاما) 142 مباراة مع إنتر خلال فترتين، وتوج معه بلقب الدوري مرتين إلى جانب لقبين في كأس السوبر الإيطالي ولقب واحد في كأس إيطاليا.

أما كوادرادو (36 عاما) فقد انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر من يوفنتوس قبل بداية الموسم الماضي، وخاض 12 مباراة مع الفريق.

وانضم الهولندي الدولي كلاسن (31 عاما) إلى إنتر قادما من أياكس الهولندي في صفقة انتقال حر، ووقع عقدا لمدة عام واحد، ولم يتم تمديده.

واستغنى المدرب سيموني إنزاجي أيضا عن خدمات لاعب خط الوسط ستيفانو سينسي كما أعاد حارس المرمى إميل أوديرو إلى سامبدوريا بعد ضمه لموسم واحد بعقد إعارة ليكون حارسا احتياطيا ليان زومر.

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