على طريقة فيل فودين.. لاعب فرنسا يغادر معسكر فرنسا في يورو 2024

المصدر: وكالات

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غادر كينغسلي كومان جناح منتخب فرنسا لكرة القدم، معسكر فريقه ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ليكون مع شريكته التي من المقرر أن تنجب طفلهما الرابع.

وقال متحدث باسم منتخب فرنسا إن كومان غادر معسكر الفريق بعد فوز منتخب (الديوك) 1 / صفر على نظيره البلجيكي أمس الاثنين وصعوده لدور الثمانية في أمم أوروبا، لكي يكون بجوار شريكته في السويد.

وكان فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا، هو الآخر، اضطر لمغادرة ألمانيا، وترك تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 والعودة لبلاده ليكون مع شريكته أثناء وضعها لطفلهما الثالث، قبل أن يعود مرة أخرى.

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا يوم الجمعة المقبل بمدينة هامبورج في دور الثمانية مع نظيره البرتغالي، الذي اجتاز عقبة منتخب سلوفينيا بركلات الترجيح بدور الـ 16 للمسابقة، حيث ستكون المواجهة بينهما بمثابة إعادة للقائهما في المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2016.

ولم يشارك كومان حتى الآن في أمم أوروبا إلا كبديل خلال التعادل بدون أهداف مع منتخب هولندا في دور المجموعات، وذلك بعد موسم مليء بالإصابات مع ناديه بايرن ميونخ الألماني.

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