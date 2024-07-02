تشيلسي يضم لاعب برشلونة لمدة 5 أعوام

المصدر: وكالات

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضم المهاجم مارك جيو (18 عاما) من برشلونة بعقد لمدة خمسة أعوام مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وسجل جيو، الصاعد من أكاديمية برشلونة، ظهوره الاحترافي الأول في أكتوبر الماضي وقد أثبت حضوره بتسجيل هدفه الأول بعد 33 ثانية فقط من مشاركته، وهو هدف متأخر قاد به الفريق للفوز على أتليتيك بيلباو.

وشارك جيو في سبع مباريات مع الفريق الأول وسجل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا، في مواجهة رويال أنتويرب بدور المجموعات.

وتقاسم جيو صدارة قائمة هدافي إسبانيا في بطولة أوروبا لمنتخبات تحت 17 عاما في الصيف الماضي مع أربعة مهاجمين.

وقال جيو "إنه لمن دواعي سروري أن أوقع لتشيلسي، وقد واجهت صعوبة في النوم قبل الرحلة إلى هنا لأنني كنت متحمسا للغاية".

وتابع: "منذ صغري، كان حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. والآن لدي الفرصة للمجيء إلى هنا في تشيلسي وسأبذل قصارى جهدي لأحقق النجاح مع النادي".

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