بعد إعفائه من التزاماته التعاقدية.. مانشستر يونايتد يستعين بمدير نيوكاسل

المصدر: وكالات

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعيين دان آشوورث مديرًا رياضيًا بعد عدة أشهر من استقالته من منصبه في نيوكاسل يونايتد.

وكان آشوورث (53 عامًا)، وهو مدير القطاع الفني السابق في برايتون آند هوف ألبيون، قد استقال من نيوكاسل يونايتد في فبراير، لكن النادي اشترط عدم انتقاله الفوري لمنافس.

وتأتي خطوة آشوورث بعد أن استحوذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على عمليات كرة القدم في أولد ترافورد.

وقال الناديان في بيان "توصل نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد إلى اتفاق لإعفاء دان آشوورث من التزاماته التعاقدية مع نيوكاسل يونايتد، وتظل شروط هذا الاتفاق سرية بين الناديين، نيوكاسل يونايتد يشكر دان على خدماته ويتمنى له كل التوفيق".

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