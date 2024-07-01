كوبا أمريكا.. تشيلي تتقدم بشكوى ضد التحكيم

المصدر: وكالات

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بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا عقب التعادل السلبي مع كندا طالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة الشعبية (الكونميبول) بإيقاف الحكم فيلمار رولدان.

وقال الاتحاد التشيلي إن الحكم رولدان لم يكن محايدا خلال إدارة مباريات تشيلي في البطولة وإنه ارتكب "أخطاء جسيمة" في المواجهة مع كندا.

واستشاط منتخب تشيلي غضبا بعد طرد لاعبه جابرييل سوازو لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 27 من زمن المباراة التي أقيمت في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وشعر الفريق التشيلي بالظلم أيضا بعد أن بدا أن المدافع الكندي مويس بومبيتو ضرب رودريجو إيتشيفيريا بمرفقه في الدقيقة الخامسة من المباراة لكن حكم الفيديو المساعد لم يراجع الواقعة.

وفي خطاب موجه إلى لجنة الحكام في الاتحاد القاري قال الاتحاد التشيلي إن الحكم رولدان أيضا ارتكب "أخطاء فادحة" في نسخة كوبا أمريكا في 2021 عندما لم يمنح تشيلي ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بهزيمتها 2-صفر أمام باراجواي في دور المجموعات.

ورفض الكونميبول طلب اتحاد تشيلي بوقف الحكم رولدان بعد المباراة.

وفي الخطاب الذي حمل توقيع الأمين العام للاتحاد التشيلي خورخي يانج وليامز طالبت تشيلي بإنزال أقصى عقوبة على فيلمار رولدان.

واشتكت تشيلي أيضا من مستوى التحكيم في مباراتيها الأخريين في دور المجموعات أمام الأرجنتين وبيرو قائلة إن الحكمين أندريس ماتونتي وويلتون سامبايو اتخذا "قرارات تحكيمية مثيرة للجدل".

وودعت تشيلي بطلة نسختي 2015 و2016 البطولة القارية الحالية المقامة في الولايات المتحدة دون هز الشباك.

ولم يسبق لتشيلي الخروج من البطولة قبل دور الثمانية منذ 2004.

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