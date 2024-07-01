برايتون الإنجليزي يضم لاعب نيوكاسل

المصدر: وكالات

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قال نادي برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنه ضم اللاعب الشاب يانكوبا مينته جناح نيوكاسل يونايتد وأرتبط معه بعقد لمدة خمسة أعوام.

وينضم مينته (19 عاما) وهو من جامبيا لبرايتون بعد أن أمضى موسما ناجحا معارا في صفوف فينوورد وصيف بطل الدوري الهولندي حيث شارك في 37 مباراة في جميع المنافسات وأحرز 10 أهداف.

ولم يكشف النقاب عن تفاصيل الصفقة لكن بعض التقارير الإعلامية قدرت قيمتها بنحو 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).

وقال ديفيد وير المدير الفني لبرايتون في بيان "يانكوبا لاعب شاب صاحب موهبة واجتذب الكثير من الاهتمام ويسعدنا الترحيب به في النادي."

وكان مينته انضم إلى أودينسه الدنمركي في 2022 قبل تعاقده مع نيوكاسل في 2023 وانضمامه على سبيل الإعارة إلى فينوورد.

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