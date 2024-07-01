كوبا أمريكا.. مدرب الإكوادور يحذر من مواجهة الأرجنتين

المصدر: وكالات

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حذر الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، من صعوبة لقاء فريقه مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024).

وصعد منتخب الإكوادور لدور الثمانية في المسابقة القارية، المقامة حاليا بالولايات المتحدة، بعدما حقق تعادلا سلبيا بطعم الفوز مع نظيره المكسيكي، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بمرحلة المجموعات في البطولة.

ورفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب المكسيك، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وضرب المنتخب الإكوادوري موعدا ناريا في دور الثمانية مع منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) وبطل العالم، الذي صعد للأدوار الإقصائية عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن فاز في جميع لقاءاته الثلاثة على كندا وتشيلي وبيرو، محققا العلامة الكاملة.

وصرح سانشيز للصحفيين عقب الصعود لمرحلة خروج المغلوب في المسابقة "اللعب ضد الأرجنتين في تجربتنا القادمة يبدو عسيرا للغاية. إنه فريق صعب جدا لأنهم يمتلكون أفضل اللاعبين في العالم، ويلعبون في أفضل الدوريات الكبرى".

أضاف مدرب الإكوادور "إنهم متنوعون للغاية، ويلعبون معا منذ فترة طويلة مع نفس المدرب وما زال لديهم الكثير من الطموح".

وكانت الإكوادور افتتحت مشوارها في البطولة بالخسارة 1 / 2 أمام فنزويلا، قبل أن تستعيد اتزانها وتتغلب 3 / 1 على جامايكا في الجولة الثانية.

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