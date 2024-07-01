كوبا أمريكا.. مهمة شبه مستحيلة لكوستاريكا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدو مهمة منتخب كوستاريكا شبه مستحيلة للصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويبحث منتخب كوستاريكا عن حصد النقاط الثلاث خلال لقائه مع منتخب باراجواي، في انتظار هدية منتخب كولومبيا في لقائه ضد نظيره البرازيلي، من أجل التأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.

وتلعب كوستاريكا مع باراجواي مساء يوم غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات في البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة، التي تشهد مواجهة أخرى في نفس التوقيت بذات الجولة بين كولومبيا والبرازيل.

ويحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، عقب تعادله بدون أهداف مع البرازيل في الجولة الافتتاحية، وخسارته صفر / 3 أمام كولومبيا في الجولة الثانية، ليتأخر بفارق 3 نقاط خلف منتخب البرازيل، صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر منتخب كولومبيا الترتيب بست نقاط، ليضمن رسميا تأهله لدور الثمانية في البطولة.

في المقابل، يقبع منتخب باراجواي في ذيل الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة مبكرا، وذلك عقب خسارته 1 / 2 أمام كولومبيا في الجولة الأولى، وكذلك هزيمته 1 / 4 أمام البرازيل في الجولة الماضية.

ورغم قوة الدفع التي حصل عليها منتخب كوستاريكا بتعادله الثمين مع البرازيل، لكنه أخفق في الحفاظ على هذا الزخم بسقوطه المدوي أمام كولومبيا.

وافتتح لويس دياز التسجيل لكولومبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 31، لتستقبل شباك كوستاريكا أول هدف منذ 4 مباريات، قبل أن تتلقى هدفين آخرين في الشوط الثاني، لتصبح هذه هي الهزيمة الأكبر للفريق منذ خسارته 1 / 4 أمام منتخب الإمارات وديا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتبدو مهمة رجال المدرب الأوروجواياني جوستافو ألفارو صعبة في التأهل لدور الثمانية، حيث يتعين عليهم الفوز بعدد وافر من الأهداف على باراجواي، في انتظار فوز كولومبيا على البرازيل.

ويمتلك منتخب البرازيل فارق أهداف (+3)، فيما لدى كوستاريكا فارق أهداف (-3)، وفي حال تساوي المنتخبين في نفس الرصيد، فسوف يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف التي يمتلكها كل فريق بالمجموعة، لتحديد الصاعد من بينهما، وفقا للائحة البطولة.

وعجز المنتخب الكوستاريكي عن هز الشباك في أول جولتين بالمجموعة، وهو يواجه خطر إنهاء مشواره في المسابقة دون تحقيق أي فوز للمرة الثانية فقط، بعد نسخة عام 1997.

ولم يتعرض منتخب كوستاريكا للخسارة في مباراتين متتاليتين بدور المجموعات في كوبا أمريكا سوى في نسخة وحيدة، علما بأن الفريق خسر مباراته في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات في البطولة مرة واحدة فقط، عندما خسر 1 / 4 أمام الأرجنتين.

ولم يخسر منتخب كوستاريكا في مواجهاته الثلاث الأخيرة أمام نظيره الباراجواياني، وانتهت آخر مباراتين بينهما بالتعادل بدون أهداف.

ولا تبدو الأراضي الأمريكية جيدة بالنسبة لمنتخب باراجواي الذي يستعد لوداع البطولة من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.

ولم تحقق باراجواي أي انتصار بدور المجموعات في نسخة كوبا أمريكا قبل 8 أعوام، لكنها في الوقت نفسه لم تخرج دون نقاط آنذاك.

ويعاني منتخب باراجواي من سوء التنظيم الدفاعي، حيث تلقى الفريق 6 أهداف في أول جولتين بالمجموعة، ليصبح ثاني أكثر فريق استقبالا للأهداف في البطولة، بعد المنتخب البوليفي، الذي اهتزت شباكه 7 مرات.

ويعتبر هذا هو أكبر عدد من الأهداف التي يتلقاها منتخب باراجواي في مرحلة المجموعات بكوبا أمريكا منذ نسخة عام 2001، التي استقبل خلالها 6 أهداف أيضا.

ولم يخسر المدرب الأرجنتيني دانييل جارنيرو مطلقا في 3 مباريات متتالية منذ أن تولى تدريب منتخب باراجواي، الذي يتطلع لتحقيق انتصاره الأول على كوستاريكا منذ عام 2010.

يذكر أن هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في كوبا أمريكا، بعدما سبق أن التقيا في دور المجموعات بنسخة عام 2004، حيث انتهت المواجهة بفوز باراجواي 1 / صفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز