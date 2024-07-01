يورو 2024.. بيلينغهام يرد على المنتقدين بكلمات رئيس أمريكا السابق

المصدر: وكالات

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باعتباره أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم حاليا، كان الهدف الرائع الذي أحرز جود بيلينغهام في مرمى سلوفاكيا مساء الأحد هو ما توقعه كثيرون من نجم منتخب إنجلترا.

لكن ما لم يكن متوقعا منه هو الاحتفال بهذه المناسبة باقتباس عبارات من كلمة للرئيس الأمريكي السابق ثيودور روزفلت، في تصرف بدا غير مرجح من شخص احتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين فقط يوم السبت.

أنقذ هدف بيلينغهام الرائع، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع من عمر المباراة، إنجلترا بعد تأخرها 1-0 أمام سلوفاكيا في دور الـ 16 ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، وجعل المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي ليحقق هاري كين الفوز 2-1، ما يعني أن إنجلترا ستواجه سويسرا في الدور ربع النهائي يوم السبت.

وبعد المباراة، نشر بيلينغهام مقتطفات من كلمة لروزفلت عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، على الأرجح ردا على الانتقادات الشديدة التي تلقاها منتخب إنجلترا بسبب أدائه الباهت في دور المجموعات بيورو 2024.

بدأ بيلينغهام تعليقه بمقتطف من كلمة ألقاها روزفلت في جامعة السوربون بباريس عام 1910، قائلا "ليس الناقد هو المهم"، وأضاف "الفضل يعود إلى الرجل الموجود بالفعل في الساحة".

وتابع بيلينغهام قائلا "اللعب لمنتخب إنجلترا هو شعور ممتع، لكنه يمثل أيضا الكثير من الضغط...كرة القدم والتواجد في الملعب وتسجيل الأهداف والاحتفال هو أمر يبعث على الارتياح، وربما كان رسالة إلى عدد قليل من الأشخاص".

تعرض اللاعبون الإنجليز لصيحات استهجان من قبل المشجعين خلال دور المجموعات بيورو 2024 بسبب الأداء غير المقنع الذي قدمه منتخب الأسود الثلاثة.

واستخدم غاري لينيكر، قائد المنتخب الإنجليزي السابق والمذيع حاليا بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كلمة بذيئة في بث خاص به عندما وجه انتقادات لاذعة للأداء منتخب بلاده.

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