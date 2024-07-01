كوبا أمريكا.. معاقبة مدرب منتخب أوروغواي بالإيقاف

المصدر: وكالات

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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إيقاف مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، مباراة بسبب خروج فريقه متأخرا في الشوط الثاني من أول مباراتين في بطولة كوبا أميركا، ليغيب عن مباراة فريقه أمام الولايات المتحدة يوم الإثنين.

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الأحد، إن بيلسا انتهك قواعد البطولة. وفرض غرامة مالية على اتحاد أوروغواي لكرة القدم قدرها 15 ألف دولار.

تنص لوائح كوبا أميركا على أنه يجب على الفريقين المتنافسين التواجد في الملعب في وقت معين بعد الاستراحة وأن يصدر تحذير بعد المخالفة الأولى.

جاءت العقوبة بعد المخالفة الثانية، حيث خرج لاعبو وإداريو منتخب الأوروغواي متأخرين في الشوط الثاني خلال الفوزين على بنما وبوليفيا.

ويقول بعض المشاركين في البطولة، وبينهم مدرب بيرو خورخي فوساتي، إن غرف تبديل الملابس تقع بعيدا عن أرضية الملاعب، ما يجعلهم يتأخرون عن بداية الشوط الثاني.

تسعى أوروغواي إلى حصد لقبها السادس عشر في كوبا أميركا، ولديها حاليا ست نقاط، ويكفيها التعادل على الأقل مساء الإثنين أمام منتخب الولايات المتحدة في كانساس سيتي بولاية ميزوري، للصعود إلى الدور المقبل.

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