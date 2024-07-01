يورو 2004..هولندا تتحدى مفاجآت رومانيا في دور الـ 16

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض منتخب هولندا مواجهة حذرة أمام رومانيا على الملعب الأولمبي في برلين غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

لم يقنع المنتخب الهولندي ومديره الفني رونالد كومان الجميع بعد أداء فني متذبذب ونتائج متواضعة في الدور الأول حيث تأهل الطواحين من المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبدأت هولندا مشوارها بانتصار صعب أمام بولندا بنتيجة 1/2 ثم تعادل سلبي أمام فرنسا أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب قبل أن تخسر في الجولة الثالثة أمام النمسا بنتيجة 3/2 في برلين.

وأظهر مشوار الدور الأول أن منتخب هولندا يعاني من ضعف واضح في خط الدفاع حيث تعرض قائده فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لانتقادات عديدة ولم يسلم منها نجوم آخرون مثل ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد وناثان آكي مدافع مانشستر سيتي، بينما تحمل الحارس بيرت فاربروخن عبئا ثقيلا.

وأكد رونالد كومان عقب الهزيمة أمام النمسا في ختام الدور الأول "أتحمل المسؤولية كاملة وسنحاول تقديم أداء أفضل في الأدوار الإقصائية، لأنه لا مجال للتهاون فالخسارة ستعني العودة إلى بلادنا".

في المقابل لمع خلال مشوار منتخب هولندا في الدور الأول صانع الألعاب تشافي سيمونز لاعب لايبزيج الألماني، وكذلك كودي جاكبو مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل هدفين في مرمى بولندا والنمسا.

أما إدوارد يوردانسكو المدير الفني لمنتخب رومانيا فقد فجر مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الخامسة بسيناريو مثير بعدما جمع أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف على جميع منافسيه بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا الذين جمعوا نفس الرصيد.

وبدأ الرومان مشوارهم في بطولة يورو 2024 بانتصار عريض بثلاثية دون رد أمام أوكرانيا ثم خسروا بهدفين نظيفين أمام بلجيكا قبل أن يمنح التعادل 1/1 أمام سلوفاكيا صدارة المجموعة.

وبرز بصفوف منتخب رومانيا في الدور الأول أكثر من لاعب مثل رادو دارجوسين مدافع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والظهير الأيمن أندري راتيو الذي يتميز بانطلاقاته السريعة وعرضياته المتقنة، وكذلك لاعب الوسط راشفان مارين الذي يتسم بالتسديدات القوية والثنائي الهجومي يانيس هاجي ونيكولاي ستانسيو لاعب ضمك السعودي.

ويحلم منتخب رومانيا بالتأهل لدور الثمانية لثاني مرة في تاريخه بعدما وصل لنفس المرحلة في بطولة يورو 2000 بهولندا وبلجيكا.

لكن الفريق الروماني يصطدم بتفوق كاسح لهولندا التي فازت في آخر أربع مباريات بالمواجهات المباشرة بين الفريقين.

كما سبق أن فاز الطواحين على رومانيا في مباراة سابقة بيورو 2008 بهدفين سجلهما كلاس يان هونتيلار وروبن فان بيرسي في ختام منافسات المجموعة الثالثة في البطولة.

بينما حقق منتخب رومانيا فوزه الأخير على هولندا بهدف دون رد في تشرين الأول/أكتوبر 2007 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2008.

وسيلعب الفائز من مواجهة هولندا ضد رومانيا مع الفائز من مباراة النمسا ضد تركيا في دور الثمانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز